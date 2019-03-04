多重收益型基金 助投資人解憂
中國時報
摩根多重收益型產品經理陳若梅
美中貿易紛爭有解，加上美國升息態度轉偏鴿派，激勵市場樂觀情緒轉趨樂觀，連動全球股市普天同慶，不過，面對市場行情忽冷又忽熱，大多數投資人內心是既期待，又害怕受傷害，擔心沒有順勢進場，跟上這波空頭轉多頭的行情，藉此翻轉財富命運，也害怕進場後，才發現這波漲勢竟是曇花一現。
面對瞬息萬變的金融市場，投資人霧裡看花，在資訊掌握上也力不從心，調查顯示，股債波動攀升、股債市變化快速、公債殖利率走勢向上、美元升貶難料以及單一國家政治與經濟風險攀升，是目前投資人感到最捉摸不著的五大煩惱，擔心波動、害怕變化，對投資決策存疑，成了所有投資人心中寫照。
身為投資人，如果只有一套資金，又擔心選錯標的、猜錯行情，不妨以多重收益型基金，打造現階段理想的投資工具；不過，坊間理財商品琳瑯滿目，也讓白天無法分心盯盤，或沒有時間留心國際財經大事的投資人不知該從哪類型商品下手才好。
其實，投資不該成為負擔，看錯市場行情並不可怕，最可怕的是，過度重壓單一市場或資產，一旦出現風吹草動，而蒙受資產輪動損失。
此時，若有一檔完全聚焦多元收益的「投資經典款」，透過盡可能地分散投資標的，增加多元收益來源，便可不用擔心選錯標的、猜錯行情，相當適合有上述的五大煩惱、又不知該如何選擇的投資人。
許多基金名稱都有「多重」或「收益」等字眼，究竟該如何選擇呢？投資配置的區域和資產類別是否夠分散，這才是重點；因此，若基金布局策略過度集中，根本無法達成多元分散的投資精神，建議挑選基金時，絕不能只單單僅以基金名稱來判斷，還需要細心檢視投資的區域和資產，或與專業理財人員討論，才能找出最適合自己的基金。
(中國時報)
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