工作內容更換 保險也該更新
金豬年開春後，職場不僅面臨轉職熱潮的變化，也可能有升職、調薪的機會；全球人壽表示，不論轉職、升職或調薪，上班族都須隨人生階段變化，而持續檢視自身保障是否符合風險需求，保險好比貼身衣物，隨著體型的胖、瘦，一段時間就得調整，才不至於有疏漏。
以轉換工作跑道為例，若從內勤轉換到外勤或業務，工作性質及風險差異較大；全球人壽建議，上班族應留意自己的意外險保障是否足夠，因為意外險保費不是以投保年齡計算，而是以工作職業等級計算費率為基準，通常內勤工作屬於保費最便宜的第1級職業等級，而外勤工作則是保費略高的第2級職業等級，更簡單來說，意外險保費將被調高。
曾有上班族為擺脫低薪，改行當洗窗工人，或轉戰航空產業；產險公司透露，腳踩不到實體地面的工作，在保險公司的核保制度中，是相對危險工作，很可能列入意外險拒保的行業，若不告知保險公司、持續繳保費，當意外發生時很容易引發爭議，不是拿不到理賠金，就是理賠金會依據保費差距而大打折扣，因此轉職一定要告知保險公司。
對於調升職務或薪水調升的上班族，千萬別以為工作性質或環境沒有改變，保障就不需要調整；全球人壽提醒，不管是升職或調薪，都代表薪資條件變好，可分配收入增加，上班族更該趁機檢視既有保障是否足夠，補強過去受限於預算無法規劃的保障缺口，例如，檢視是否已規劃足額的壽險或住院醫療、失能扶助險等保障，若有不足可再加強。
加強保障後，若有多餘的收入，全球人壽建議，上班族可透過定期定額繳納保費的方式，替自己累積未來退休金。
(中國時報)
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