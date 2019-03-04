習5條 對台31條 首納政協報告

2019年03月04日 04:12 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

「高人一等」的大陸全國政協委員姚明，是每一年兩會期間媒體捕捉的焦點。（美聯社）

大陸全國政協十三屆二次會議3日舉行，政協主席汪洋發表工作報告，今年的報告首次將「對台31條」及「習5條」納入，強調要貫徹習的對台講話精神，同時也要堅決反對台獨，並深化與台灣有關黨派團體人士的交流。

大陸全國政協主席汪洋3日在政協開幕做的工作報告，在2018年工作回顧的涉台部分，他提到，「首次參與主辦兩岸基層治理論壇，圍繞《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（即對台31條）貫徹落實情況、兩岸青年創業基地發展等調研議政，加強台灣島內有關黨派團體、人士聯繫，堅定不移反對台獨。」

堅決反台獨 主要任務

談及2019年的主要任務，汪洋指出，將認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對台獨，深化與台灣有關黨派團體和人士的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動。

今年報告首次將「對台31條」及「習5條」寫進。對照去年的報告，在回顧2017年工作時，提到「加強與台灣民意代表機制化交流，在堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展」，今年的報告沒有再出現與台灣民代交流，只提了反台獨，沒提九二共識。

九二共識 隻字未提

去年政協報告，涉台部分只有一句話，「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢」。去年盛傳台港澳辦將整併，當時報告將台港澳一起陳述，也引起揣測；今年儘管部分省市的台港澳辦已整併，但中央層級基本確定不會整併，在報告的陳述上，又重新將台灣與港澳分開。

在港澳部分，汪洋表示，今年要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，支持特別行政區政府和行政長官「依法施政」，繼續實施港澳青年來內地學習交流計畫，就促進內地與港澳青少年交流、落實粵港澳大灣區發展規畫綱要等提出建議。

(中國時報)