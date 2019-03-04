汪談貿易戰 力挺委員發聲
大陸全國政協十三屆二次會議於昨下午開幕。大陸全國政協主席汪洋在做政協工作報告時指出，政協2019年的主要任務，是對外「講好中國故事，維護國家主權和發展利益」。他也強調支持委員就應對陸美經貿摩擦即時發聲，維護國家利益。
汪洋表示，政協2019年將積極開展高層互訪，並創新公共外交、人才交流機制；發揮「中國經濟社會理事會」、「中國宗教界和平委員會」優勢作用，舉辦第17次中歐圓桌會議、「一帶一路」國際合作專題研究會、不同宗教文化和平對話國際研討會等活動，加強溝通合作、凝聚各方共識。
回顧2018年政協工作，汪洋稱，2018年政協積極開展對外友好交往，致力營造良好外部環境。按照國家外交工作總體部署，務實開展高層交往，深化同外國相關機構、政治組織、媒體智庫和各界人士的交流。也「支持委員就應對中美經貿摩擦」即時發聲、積極建言，宣示各黨派團體、各族各界人士堅決維護國家利益的鮮明態度和堅定信心，推動構建人類命運共同體理念。
在「一帶一路」工作方面，汪洋說，政協2018年首次舉辦外國駐陸使節進政協活動，邀請41個非洲國家駐陸使節和非洲聯盟駐陸代表到全國政協參觀座談。以共建「一帶一路」為主題舉辦「中非經濟社會理事會圓桌會議」，成立全國政協陸非友好小組。組織專委會開展對外交流，並圍繞境外經貿合作區、國際陸海貿易新通道、大陸—東協區域經濟合作等調研議政。
(中國時報)
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