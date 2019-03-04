深化與台交流 重點轉向民間

2019年03月04日 04:12 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國政協主席汪洋3日在工作報告指出，今年會深化與台灣有關黨派團體和人士的交流，大陸涉台學者表示，這反映目前兩岸重點在於民間交流，即便政治上遇到困難，但大陸也不能消極等待，必須有所作為，也是寄希望於台灣人民。

針對汪洋的政協工作報告，廈門大學台研院前院長劉國深3日受訪表示，從中共總書記習近平年初的對台講話再到今年的政協報告，都反映兩岸民間交流是現階段的重點，會繼續加強兩岸經濟文化各方面的發展，不再寄希望於台灣政黨。

「政治上遇到困難，不能消極等待，還是要積極作為」，劉國深強調，當前的兩岸關係形勢下，如何讓兩岸經濟、社會、文化各領域更緊密融合，具有突出的重要性和迫切性。

針對探索兩制的台灣方案，大陸全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周3日受訪指出，這需要從長計議，由專家學者先討論，政協是之後才管，「民主協商總是要，具體什麼形式，還要再看」。

楊毅周認為，兩岸已深化到兩岸經濟社會融合發展，一方面表現在兩岸各領域間的對口交流、機制化交流；另一方面，交流的廣泛性也在大幅增加。雖然台灣政治形勢有一些變化，但是都阻擋不了兩岸大交流、大合作、大發展的趨勢。

大陸全國政協委員、民建聯副主席彭長緯指出，因為個別媒體負面報導，台灣內部對「一國兩制」內涵有誤解。「兩制」可保障台灣現有治理方式、社會制度不變，但絕不能搞分裂，「台獨」與「港獨」一樣，都沒有任何出路。

(中國時報)