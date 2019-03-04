貫徹雙暫停 美韓停止大型聯合軍演

2019年03月04日 04:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

韓美聯合軍演小檔案

為維持朝鮮半島永久和平動能，儘管川金二會破局，美國和南韓同時宣告，兩國將停止行之有年的「關鍵決斷」和「鷂鷹」大型聯合軍演，改以小規模和機動演習代替。南韓總統文在寅今天下午也將在青瓦台召開國家安保會議（NSC），評估第二次川金會談，聽取外交部、統一部和國防部門的工作匯報。

「同盟」演習4月登場

五角大樓在一份聲明中說，美國代理國防部長夏納翰和韓國國防部長鄭景鬥在星期六的電話通話中決定停止「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍演。韓聯社報導指出，雙方同意於4月12日進行代號為「同盟」的聯演。首次同盟演習共進行7天，不包括周末，是一項聯合指揮所演習，旨在凸顯加強美韓夥伴關係、提升南韓及周邊地區防禦力量的意志。南韓聯合參謀本部表示，「同盟」演習取代每年春季進行的「關鍵決斷」和「鷂鷹」，以戰略、作戰、戰術為重點進行在韓半島的軍事作戰訓練。

文在寅積極居中協調

南韓軍方一名負責人表示，「同盟」演習為韓美兩軍假設受多種威脅的情況而進行全新的指揮所演習，以保持高度備戰狀態。

「關鍵決斷」演習從2007年開始，主要是因應朝鮮半島遇到備戰狀態時保持軍事應對態勢。「鷂鷹」演習從1961年開始，原本是韓軍獨自進行的非常規演習，1976年升級為美韓聯合軍演，動員的陣容龐大，包括海陸空和海軍陸戰隊，以極富實戰性的野外機動訓練為主。

南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳近期也將訪美，會晤美國國務院的北韓特使畢根，針對川金二會和後續措施交換意見。

一般認為，南韓總統文在寅希望維繫朝鮮半島得之不易的和平前景，在川金河內峰會破局後就積極居中協調，想辦法維繫目前半島雙暫停（暫停核試，暫停軍演）的局面。而美國總統川普也希望在競選連任時，北韓核武議題成為他的外交資產而不是負債。因此不希望讓朝鮮半島節外生枝，也願意在北韓領袖金正恩不會繼續核試和試射飛彈的承諾下，減低花費龐大的軍演規模。

川普稱與金關係牢固

川普在2日重申，如果北韓和美國達成協議，將會擁有光明的經濟前景，但如果平壤擁有核武，就不會有任何經濟前景可言。他也強調美國和北韓的關係似乎「非常、非常牢固」。看來他還不會對金正恩的態度從「愛」變回早些時候的「烈焰與怒火」。

(中國時報)