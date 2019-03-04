習金是否會晤 今日揭曉
北韓領導人金正恩2日搭乘專列，從越南啟程返回平壤，專列是否停靠北京，並會見大陸國家主席習近平，備受外界關注。北京交管部門昨宣布，今日晨間尖峰時段至上午，天安門前的長安街及機場高速公路等多個路段，將採取機動交通管制，似乎顯示金正恩可能造訪北京。
《北京青年報》報導指出，北京市交管部門3日表示，4日早晨尖峰至上午，包括天安門前的長安街及機場高速公路多個路段，將採取機動交通管制。由於這些路段幾乎都是交通要道，加上管制時段又逢車流量最大的周一早晨尖峰時間，且大陸全國兩會正陸續召開，對北京市交通恐將造成嚴重衝擊。
不過，韓聯社昨日報導稱，金正恩專列於3日上午9時許經過長沙，下午2時許經過武漢往北行駛。石家莊、天津、山海關鐵路周圍的所有施工現場被大陸官方要求從2日至4日下午1時停工。沿著該路線北上，金正恩的專列將不經過北京。
報導指出，由於越南「川金會」無果而終，且大陸全國兩會於3日拉開帷幕，因此金正恩直接返回平壤的可能性很大。但也有觀點認為，不能完全排除他經停北京會晤習近平的可能性。
(中國時報)
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