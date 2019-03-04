朝降仙有祕密鈾濃縮工廠

2019年03月04日 04:12 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

川金二會上，北韓表明願在美專家監督下廢棄寧邊地區生產濃縮鈾和鈽等核原料的工廠，但美方卻要求平壤採取其他棄核措施。美國媒體揭露，美方認定北韓除寧邊外，至少在一個叫降仙的地方有另外的鈾濃縮工廠，北韓必須關閉所有這些核設施，制裁才能減輕。

美國總統川普日前在美朝峰會破局後的記者會上曾說，「北韓可能對我們已經知道的事實感到驚訝。」有報導稱，川普很有可能在河內峰會上，向金正恩當面出示北韓核設施的位置和規模，還有啟動時間和運作狀況等平壤無法否認的確鑿證據。

美國媒體引述來自情報部門的消息稱，川普可能向金正恩出示降仙核設施等北韓偽裝成民用工廠的鈾濃縮設施證據，以及這些設施生產核原料的產量推測值，還有原料運輸路徑和保管場所等。

美國專業期刊《外交官》（The Diplomat）最近公開了一處北韓祕密核設施的衛星照片，地點位在北韓北部鋼鐵生產重鎮降仙。《外交官》稱，除了寧邊和降仙，北韓境內還有第三處祕密鈾濃縮設施。

《華盛頓郵報》則報導，根據美國情報機構掌握的證據，降仙的祕密鈾濃縮設施，生產可用於製造核武器的高濃縮鈾，產量是寧邊核設施的兩倍。

(中國時報)