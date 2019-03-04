綜藝魂上身 川普酸勁大發嘴炮四射

2019年03月04日 04:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普正式啟動2020競選模式。為挽救川金二會破局、前律師柯恩大爆料的內外交迫局面，川普2日前往右派政團「保守政治行動會議」戲胞全開，嘴炮四射，不但吹捧政績、攻擊民主黨和通俄門特檢穆勒，更狂酸非法移民。台下川粉果然捧場，對川普的煽惑言論鼓譟叫好。

不過川普因口出穢言，英國廣播公司（BBC）網站在報導開頭，甚至標記「警告：內含過激言論」警語，提醒讀者自行斟酌。綜藝魂上身的川普，一出場就浮誇緊擁星條旗，面對台下的同溫層，川普第一招放出吹捧大絕招，強調他當家後失業率降至歷史低點，超越前幾任共和黨總統，成功達成減稅，帶動經濟繁榮起飛。

川普說，他的政府維護國家安全不遺餘力，推動嚴苛移民改革，去除過時政策帶來的禍害，強調美國遭非法移民、毒品和罪犯「入侵」，必須把他們擋在邊界外，所以邊牆一定要蓋。他強調，美國法律「有病」，而他有信心順利連任解決上述問題，且會比2016年贏更多。台下群眾興奮高喊「美國！美國！美國！」

穆勒近日將公布通俄門調查報告，因此當然成為川普的攻擊箭靶，他稱「正等一份非民選公職發布的報告」，他批穆勒沒參選過，提名他的人（司法部副部長羅森斯坦）也沒有。川普向來認定穆勒和民主黨掛勾，「把史上最乖張的13個民主黨人弄進團隊」「那些人居然想拿奧步（bullshit）搞掉你。」

川普的人身攻擊也沒放過遭他開鍘的前聯邦調查局局長柯米，稱他是爛警察，前司法部部長塞申斯則被嫌棄軟弱沒用，川普甚至模仿對方的濃厚南方口音，引得台下鬨堂大笑。川普諷刺民主黨雙重標準，他行使權利和權力，以及憲法第二條總統職權，別人沒事，換成他就成了妨礙司法。

川普對民主黨推動的綠能提案，更是極盡所能嘲諷，稱它如高中生的拙劣報告，只會摧毀經濟和能源。他當場演起獨角戲，譏笑沒風力，就沒電用了。他模仿家庭主婦的語調搞笑，說出「親愛的親愛的，今天有刮風嗎？親愛的，我想看電視。」惹得來賓哄堂大笑，他也陶醉其中。

(中國時報)