桑德斯轟川普史上最危險總統
3年前角逐民主黨總統初選失利的美國聯邦參議員桑德斯，上月宣布捲土重來，投入明年選戰。桑德斯2日返回故鄉發表首場造勢演說，發誓打敗「美國現代史上最危險的總統川普」。川普則隔空反駁，桑德斯擁抱的社會主義只會製造惡夢。
佛蒙特州聯邦參議員桑德斯2日回到曾就讀的紐約市立大學布魯克林學院發表演說，強調自己出身貧困猶太中產勞工家庭，與川普出身富裕形成強烈對比。他說，「我沒有一個給我幾百萬美元建造豪華摩天大樓、賭場和鄉村俱樂部的父親；我不是來自一個從3歲起每年給我20萬美元零用錢的家庭」。
桑德斯說，「感謝你們參與這場競選活動。我們不只要贏得民主黨提名、不只要擊敗美國現代史上最危險總統川普，我們將改造這個國家，創造一個為所有人服務，而非僅照顧百分之一的人的政府」，「我們政府的基本不會是貪婪、仇恨與謊言」。
川普2日出席在國家港灣舉行的「保守政治行動會議」（CPAC）年會，這是他從第二次川金會空手而回之後，第一次在國內公開場合露臉。川普隔空批評以民主社會主義者自居的桑德斯，「社會主義跟環保、公平或者美德都無關，它的本質就是讓統治階級掌握權力」。
(中國時報)
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