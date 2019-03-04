2019年03月04日 04:12 中國時報 謝錦芳 ／專題報導 ／專題報導

因應非洲豬瘟來襲，雲林、嘉義、高雄、花蓮、金門等5縣市宣布禁止廚餘養豬，由於配套措施不足，花蓮發生下水道被廚餘塞爆的恐怖情景。為避免廚餘亂竄，資源循環台灣基金會暨台糖董事長黃育徵提出廚餘資源化新商業模式，呼籲社區民眾、企業、政府部門共同落實廚餘經濟學，將垃圾變黃金。

資源循環台灣基金會估計，台灣每戶每天丟棄約1公斤廚餘，全年產生256萬噸廚餘，但環保署統計，2017年家戶廚餘回收量僅55萬公噸，其中有6成以上用於餵豬，其他用於製作堆肥或焚化。許多廚餘未能回收，被當作垃圾丟棄，最後送到焚化爐，一來可能產生有毒氣體，二來也浪費資源。

豬瘟效應 餿水亂竄成未爆彈

為防範非洲豬瘟入侵，台灣養豬青年聯盟建議政府宣布禁止廚餘養豬；行政院擔心廚餘亂竄衍生環境問題，迄今尚未全面禁止廚餘養豬。22年前經歷豬口蹄疫情慘痛教訓的豬農非常擔心，等到爆發非洲豬瘟，再禁止廚餘養豬，一切為時已晚。

為加強防疫，國內全面禁止廚餘養豬勢在必行，政府、企業與民眾該做那些配套措施與準備，以避免廚餘全台流竄，成為隱藏的未爆彈？

早在10多年前，黃育徵就和臨海農場主人劉力學一起做堆肥，並創辦台灣廚餘堆肥資源化發展協會，集結親朋好友到學校、社區推廣將廚餘做成有機堆肥，將食物廢棄物充分利用，同時復育土壤，孕育健康的農作物。他提出廚餘資源化新商業模式，估計將全台256萬噸廚餘做成有機肥料，每年商機逾10億元。

循環利用 變成肥料還能發電

台灣農民的化學肥料平均用量曾高居世界之冠。依農委會統計，台灣農民每年使用化學肥料約94.7萬噸，其中近半數肥料自國外進口。化學肥料過度使用，對土壤產生不良副作用，使土壤日益貧瘠。

農民需要高品質有機肥料，國內有大量廚餘必須處理，何不把廚餘做成有機肥料，全力供應農民所需，同時用於學校社區綠化，推廣都市農園？黃育徵提出廚餘資源化新商業模式，鼓勵社區民眾、非政府組織、企業界投入，打造在地經濟新商機，將廚餘化為有機肥料、沼氣發電，一方面供應農民所需肥料，另方面可創造新能源。

廚餘新商業模式要成功，有7大關鍵條件，首先，要確保貨源，由各縣市政府清潔隊收取廚餘的系統要確實執行，同時要教育民眾事先做好分類。其次，製作有機肥料需要場域，全台目前各縣市堆肥場約261處已不夠用，未來如果全面禁止廚餘養豬，政府必須積極開拓更多場域，提供製作有機堆肥，此外也應補助相關設備、提供堆肥技術與人才培訓課程，同時修正不合時宜的法令。

7大關鍵 落實把垃圾變黃金

由於現行法令禁止無工廠營業登記的人販賣肥料，限制了一般人投入有機肥料的誘因。黃育徵建議政府適度修法，建立肥料認證機制。為提高誘因，政府可以採保證收購方式，以鼓勵民間投入將廚餘轉化為有機肥料。

這項廚餘資源化新商業模式可為地方創造新工作機會，增加收益，將廚餘加值有效利用，生產有機肥料，取代進口肥料，達到防疫並解決廚餘亂竄問題，進一步增加土壤肥力，同時也能減碳，真正落實垃圾變黃金的理想。

(中國時報)