一根香蕉皮 可點亮燈泡半小時

2019年03月04日 04:12 中國時報 謝錦芳 ／專題報導 ／專題報導

近年全台廚餘回收趨勢

台灣每年生產逾250萬噸廚餘，加計豬糞尿等其他有機廢水，可以轉換為沼氣發電，解決部分缺電問題。別小看廚餘發電的威力，一根香蕉皮發電可以點亮燈泡半小時。環境與發展基金會總經理陳文卿表示，未來若全面禁止廚餘養豬，正是發展廚餘發電的好時機，政府應做好長遠規畫，發展生質能。

德國最大循環經濟執行機構瑞曼迪斯台灣區總經理戴英傑指出，德國在2002年曾發生豬口蹄疫，為防止未來再度爆發豬瘟等疫情，德國政府宣佈自2005年起禁止以廚餘餵豬，從此以後，德國豬改吃飼料。德國政府以政策鼓勵民間以廚餘、動物糞尿等發展沼氣發電，迄今德國有高達8600座沼氣發電廠。

戴英傑指出，風力或太陽能要看天候，沼氣發電則非常穩定，只要廚餘與有機廢水等來源持續供應，可以24小時源源不絕發電，在德國通常作為與風力或太陽能互補的再生能源。廚餘轉化為沼氣發電，完全由自動化設備進行，由於沼氣發電廠的厭氧消化設備是密閉式建築，可避免臭味外洩。

台灣發展沼氣發電，面臨許多挑戰，民眾排斥廚餘、豬糞尿臭味是一大阻力。依據陳文卿的推估，全台一年生產的廚餘加上其他有機廢水，可以產生的電力可供20萬家戶使用。如今為防範非洲豬瘟，未來可能全面禁止廚餘養豬，陳文卿認為，「時機來了，政府應做好發展生質能的長遠規畫，將廚餘用於轉化為沼氣發電。」

「泥土的味道有人聞起來香，有人聞起來臭。」退休後從事堆肥製作、教學的孫書麟，目前擔任廚餘堆肥資源化發展協會理事長。他說，許多民眾害怕堆肥臭味，避之惟恐不及，這是技術與經驗的問題，好的堆肥製作過程屬於大自然發酵分解的過程，廚餘經過3個月完成發酵後，回歸泥土的香味。

孫書麟指出，廚餘如果摻了許多雜質，發酵不完全，可能產生臭味，因此正確製作過程非常重要。首先，廚餘要先過瀘水分，剔除紙張、塑膠、金屬等五花八門雜質；其次，把大塊廚餘弄碎，以利分解；接著，加入木屑、稻殼、樹枝等進入初熟發酵期，大約2周；再來是後熟階段，混合落葉放置約2至3個月，最後就完成了。

每次到公園散步，孫書麟看到清潔人員辛苦地掃除滿地落葉，最後送去焚化爐燒掉，非常可惜。他說，這些落葉是製作堆肥的好材料，應該建立一個管道讓附近學校或社區用於製作堆肥。

(中國時報)