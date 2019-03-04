紐約堆肥王 沼氣發電年賺百萬美元
人口逾860萬的紐約市，每天產生數千噸廚餘，原本從事垃圾清運的維格里歐帝（Charles Vigliotti）看好廚餘發電商機，將廚餘與其他有機廢棄物轉化為沼氣發電，每年產生電力除了自用，8成賣給電力公司，進帳百萬美元，獲頒全球革新獎，並登上《紐約時報雜誌》封面。
維格里歐帝在紐約長島長大，家中原本經營垃圾清運公司，如今發展成為有機能源公司，擁有150位員工，並成為堆肥產業龍頭；2018年獲瑞典沼氣學院頒發「全球革新獎」，這個獎主要鼓勵許多勇於創新，帶動社會變革的人。
在大都會中，廚餘與有機廢棄物的處理是個棘手的問題。具有創業家精神的維格里歐帝企圖找出全面解決方案，於是率先投資厭氧消化設備，把從超市、餐廳等地方收集的廚餘轉化為沼氣，用於產生熱能與電力。他說，「我們不能什麼事都等政府來做。」
目前維格里歐帝兄弟經營的美國有機能源公司主要收集紐約市區與鄰近小鎮的有機廢棄物，轉化為再生能源和有機肥料，以及其他副產品，大幅降低都市排放的溫室氣體，每年可減碳4萬噸。
《紐約時報雜誌》指出，美國農民每年購買傳統肥料逾212億美元（約新台幣6360億元），這是一個龐大的市場。維格里歐帝將廚餘轉化為再生能源與有機肥料，讓廚餘變成土壤的肥料，孕育新鮮蔬果，再變成人們的食物，讓食物循環生生不息。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。