紐約堆肥王 沼氣發電年賺百萬美元

2019年03月04日 04:12 中國時報 謝錦芳 ／專題報導 ／專題報導

人口逾860萬的紐約市，每天產生數千噸廚餘，原本從事垃圾清運的維格里歐帝（Charles Vigliotti）看好廚餘發電商機，將廚餘與其他有機廢棄物轉化為沼氣發電，每年產生電力除了自用，8成賣給電力公司，進帳百萬美元，獲頒全球革新獎，並登上《紐約時報雜誌》封面。

維格里歐帝在紐約長島長大，家中原本經營垃圾清運公司，如今發展成為有機能源公司，擁有150位員工，並成為堆肥產業龍頭；2018年獲瑞典沼氣學院頒發「全球革新獎」，這個獎主要鼓勵許多勇於創新，帶動社會變革的人。

在大都會中，廚餘與有機廢棄物的處理是個棘手的問題。具有創業家精神的維格里歐帝企圖找出全面解決方案，於是率先投資厭氧消化設備，把從超市、餐廳等地方收集的廚餘轉化為沼氣，用於產生熱能與電力。他說，「我們不能什麼事都等政府來做。」

目前維格里歐帝兄弟經營的美國有機能源公司主要收集紐約市區與鄰近小鎮的有機廢棄物，轉化為再生能源和有機肥料，以及其他副產品，大幅降低都市排放的溫室氣體，每年可減碳4萬噸。

《紐約時報雜誌》指出，美國農民每年購買傳統肥料逾212億美元（約新台幣6360億元），這是一個龐大的市場。維格里歐帝將廚餘轉化為再生能源與有機肥料，讓廚餘變成土壤的肥料，孕育新鮮蔬果，再變成人們的食物，讓食物循環生生不息。

(中國時報)