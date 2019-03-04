源頭減量 自己的餿水自己清

2019年03月04日 04:12 中國時報 謝錦芳

全台5縣市禁止廚餘養豬，花蓮下水道塞爆廚餘，金門也有廚餘遭隨意棄置。環保人士推測，目前全台堆肥場無法消化大量廚餘，這些廚餘無處去，於是遭人惡意丟棄。廚餘到處流竄，不僅衍生嚴重的環境衛生問題，也凸顯社會人心的黑暗，像廚餘一樣臭不可聞。

國內許多豬農代代相傳以廚餘餵豬，一方面節省成本，二方面認為黑毛豬只有吃廚餘，肉質才會好。這些豬農不知道國外的豬早就改吃飼料，一方面為了防疫，另方面考量人道因素。以德國豬腳為例，德國豬改吃飼料，並未減損德國豬腳的美味。

未來台灣全面禁止廚餘養豬之後，廚餘的處理方式可分為堆肥、沼氣發電、焚化等，由於送進焚化爐會產生不良副作用，現階段以製作堆肥，生產高品質有機肥料，發展生質能較可行。

台灣欠缺天然資源，面對龐大的廚餘去化問題，從政府、企業到民眾都應改變傳統將廚餘視為廢棄物的老舊觀念，重新檢視廚餘的價值與商機，以新商業模式將廚餘視為資源，利用廚餘製造有機肥料，取代進口肥料；利用廚餘發電，解決部分缺電問題，而不必天天擔心缺電危機。

正本清源，最有效處理廚餘的方式就是從源頭減量，從個人開始，自己每餐要吃多少，就準備多少；到餐廳外食，吃不完可以打包帶走，避免製造廚餘，最高目標是零廢棄。自己的廚餘應該自己清，如果自己無法清理，別人幫忙清理時，也不該以鄙視嫌惡。

(中國時報)