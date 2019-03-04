新故鄉願景》振興正濱港 藝術共創築夢

2019年03月04日 04:12 中國時報 張穎齊 ／專題報導 ／專題報導

影像動畫藝術家葉雨涵在「彩色搬針」屋內設置「大碗之港」的創作品，將小模型放在小紙箱裡頭，可窺視縮小版的正濱漁港。（星濱山提供）

星濱山團隊在舊正濱漁會大樓房間內，擺設燈光設備，藉由光與影的介入，讓參觀者感受到希望的光芒，點點發亮。（星濱山提供）

動員令

位於基隆市中正區的正濱漁港，曾是台灣第1大漁港，漁船密集度甚至可讓兩岸居民「踩著船走到對岸」，如今卻逐漸沒落。「星濱山團隊」近年致力振興正濱漁港，透過「共同創作」方式，將作品作為發聲載體，同時再現過去遺留的歷史價值、保存漁港文化，也讓藝術開創出社區營造及發展的可能，連結在地產物，重新活化走出新生命。

留下歲月痕跡 寧靜美好

興建於1929年的正濱漁港曾是全台最繁華的漁港之一，整座港停滿漁船，除了捕魚業，還延伸出造船、拆船、休憩、製冰、漁網、五金材料等行業，是二戰結束後，基隆市最重要的遠洋漁船卸魚碼頭。

直到1987年，八斗子漁會大樓落成後，基隆區漁會遷離此處，加上漁業逐漸沒落，人口紛紛外移，正濱漁港風光不再，使得正濱漁會大樓「人去樓空」，各項產業隨之凋敝，但卻也留下寧靜又美好的歲月痕跡，恰好成為可讓藝術家發揮的舞台。

苔客上岸活動 引發回響

「星濱山團隊」發起人林書豪不忍看著正濱漁港沒落，為讓漁港復甦，甚至可將文創擴及全市，結合在地居民、藝術家、職人及志工們，去年7月舉辦「正濱港灣共創藝術節－苔客上岸」活動，在基隆掀起一陣風潮，引起不少回響，也讓正濱漁港重新活絡起來。

但策畫活動之初並不順利，在沒有任何經費贊助之下，星濱山團隊積極訪談在地社區職人與耆老、無數次田野調查、不斷發想寫出無數計畫，並邀集居民一同參與工作坊，透過群眾募資平台，才終於集結眾人力量，催生出港灣藝術節活動，讓老漁港注入新生命力。

星濱山團隊利用正濱漁港周圍閒置空間，請來會設計光與新媒體的青年藝術家，在空無一物的舊正濱漁會大樓房間內放置設備，透由光與影的介入，隨著參觀者位置的改變，感受不同的蝕影變化；或在阿根納造船廠旁邊橋下製作光影設備，在傍晚時刻，利用燈光點亮橋墩，光也會「貫穿」造船廠，達到視覺藝術之感。

彩繪搬針 老油桶說故事

漁港旁1間鐵皮屋，原本是修船老技師堆放吊掛漁船上岸機具的倉庫，但退休後就不再使用，為防止鐵皮屋上的「搬針」生鏽，在星濱山與老師傅共同努力下，將老舊搬針漆上顏料，搖身一變成為「彩色搬針」；屋內更設置「大碗之港」的藝術創作品，這是青年藝術家葉雨涵利用小紙箱，將小模型放在裡頭，可窺視縮小版的正濱漁港。

漁港周邊還有一處破舊老屋，在星濱山與咖啡廳老闆合作下活化利用，變成文創空間，在老屋2樓放置7個老舊油桶，上方擺放吹風機與髮捲及捕魚器具，記錄著7名在地前輩的故事；3樓則播放藝術創作的紀錄片，並設置3張桌子，擺放破舊的麻繩、地磚的拓印、生鏽的鐵片，透過導覽人員，了解漁港的歷史。

港邊一處草坡也放置用海洋廢棄物製成的「撒網捕漁光」藝術創作品，藝術家們與居民一起製作漁網吊燈，當陽光灑落時，可以看到網子隨風飄逸，就像回到昔日海上捕魚的時光。星濱山透過在地創生，邀請民眾重新來認識煥然一新的正濱漁港。

(中國時報)