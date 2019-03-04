新故鄉願景》喚起在地情感 打造青年文創基地
星濱山團隊在正濱漁港成功舉辦「港灣藝術節」活動，讓藝術創作在基隆燃起希望的火苗，但受大環境不景氣影響，文創在基隆仍面臨極大窘境。不過，星濱山並未因此退縮，堅持在資源短缺情況下，結合在地產物，希望延攬各界人才，將正濱漁港打造成青年文創基地，進而擴及全市，更可以與國際搭起橋梁。
星濱山團隊發起人林書豪說，除了陽明海洋文化藝術館及文化中心外，基隆幾乎沒有任何文創空間，相較台北、台中、台南文創「遍地開花」，基隆必須有一座很好的舞台，才能聚集起有文創理想的青年，盡情揮灑夢想。
因正濱漁港曾是全台最大漁港，擁有深厚文化歷史背景，星濱山團隊認為從正濱漁港出發，容易激發出更多靈感想像，也較能喚起在地情感，因此在這裡舉辦策展，希望打好在地文創基礎後，進而培育更多在地文創青年。
「在匱乏的資源下，更需要全面拓展！」林書豪表示，星濱山雖透過群眾募資平台，募集到一些資金，並成功向文化部申請到一筆補助「青年村落」的獎勵金，但要讓基隆文創蔓延出去，能力、時間、財力都是大考驗。
星濱山去年已串聯起八斗子漁港、和平島當地產物，並與市區店家、咖啡廳合作，慢慢串聯出人文味道，但星濱山團隊成員很清楚，要發展出實質效應的路還很長，因此去年港灣藝術節先著重「視覺、聽覺」，今年活動將再加入「味覺」，計畫結合在地小吃，如基隆特有美食「吉古拉」、米苔目等，邀請民眾透過小旅行認識更多職人店家，也打算將菜市場、魚市場、廟宇元素都納入工作坊策展項目中，讓正濱漁港重回最有人味的昔日風情。
(中國時報)
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