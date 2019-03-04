新故鄉願景》發起人林書豪 比基隆人更愛基隆
34歲的星濱山團隊發起人林書豪，並非基隆土生土長子弟，2015年第一次到正濱漁港，便對這裡深深著迷，翌年離鄉背井前往日本瀨戶內後，將當地藝術創作概念引回基隆，點燃了藝術火苗，為推廣基隆的「藝術共創」不遺餘力，比許多出身基隆的子弟更愛基隆、更像個基隆人。
林書豪就讀實踐大學建築設計研究所，30歲那年因系上工作營的機會，讓他第一次造訪正濱漁港，初來乍到的他，當下就對漁港「一見如故」，對漁港一景一物，都留下深刻印象；後因系上實習需要，2016年前往日本參加瀨戶內國際藝術節，看到當地藝術家運用各式海洋廢棄物為材料，製作出許多小船及藝術品，更將港邊周圍閒置老屋打造成展覽空間，讓他嘆為觀止。
他發現，這些傑作並非一位藝術家獨力完成，而是集結眾人之力，包括作家、科學家、社會學家甚至當地居民，讓他領悟到「藝術共創」概念，每位創作者將自己的專業，共同在一個場域中創造藝術，碰撞出意想不到的火花。
返台後，林書豪再次回到念念不忘的正濱漁港，將「瀨戶內藝術」及「藝術共創」概念引進，集結各界人才，2017年組成星濱山團隊。其中，核心成員查德，就是正港的老基隆人，也是重要的推手之一，目前團隊也邀請到影像動畫藝術家葉雨涵、音樂創作藝術家王顥書、空間裝置藝術家林慧紅等人，分別推出系列活動與工作坊，一起為基隆的文創藝術默默貢獻。
(中國時報)
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