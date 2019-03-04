新北燈會閉幕 人潮飆破百萬

2019年03月04日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北燈會今年推出五大主題燈區、情人鵲橋辰光橋、3D投影浪漫貨櫃屋等吸睛亮點，在228連假期間湧入滿滿賞燈人潮，光是前3天參觀人數就已飆破70萬人次，3日是燈節最後一天，新北市民政局表示，為期14天的燈會賞燈人次突破170萬人次，較第1屆高出50萬人次以上。

五星級樂團 伴燈會落幕

2019新北市豬事大吉燈會3日晚間在「五星級樂團」帶來古典、流行、爵士樂等多首動人的中英文曲目下，為新北燈會畫下完美句點，雖然天公不做美，從白天下起綿綿陣雨，但仍有不少遊客不減興致，抓緊燈會最後一天到場一睹為快。

新北市民政局表示，今年燈會亮燈時間特別延長至晚間11時。從18日開展到昨日為期14天的燈會，每天都有許多情侶浪漫放閃，還有大小朋友都玩瘋了的不倒翁「碰碰豬」花燈，現場歡笑聲不斷，開展以來入園人數不斷創新高。

尤其每天下午，近6公頃的園區滿滿賞燈人潮，美食攤商前，也排滿嘗鮮民眾，各家為了拚經濟，還有攤商準備了比平時多5倍的備貨量，民眾賞燈也可以打牙祭。

浪漫天鵝花燈 閃閃動人

由台北城市科技大學資工系與格致中學共同製作的「人間有情、蓮開新北」花燈，在今年燈會中格外受歡迎，2座天鵝花燈在夜晚閃閃動人，倒映波光粼粼水面，不但是相當受矚目的學生作品，串搭一旁的戀愛島嶼，更是浪漫指數爆表，成為許多民眾臉書、IG分享的畫面。

民政局長柯慶忠表示，預估至昨日新北燈會閉幕當天，已突破170萬賞燈人次，較第一屆燈會高出50萬人次以上。

(中國時報)