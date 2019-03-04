東北季風增強 吹散桃園空汙

2019年03月04日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市空氣品質差，2日下午開始到3日清晨，桃園、觀音、大園、中壢及平鎮測站都達到對所有族群不健康的「1級預警」，中壢站的空氣品質最糟，桃園市環保局表示，主因是氣流緩慢，導致汙染物堆積，但有降雨影響，已逐漸改善。

測站預警 指數高

此外2日晚間內壢地區空氣中瀰漫刺鼻化學異味，讓原本不良空品雪上加霜，桃園市消防局一度以為是火警還派車出動巡視，但未有所獲。環保局則說，有接到大量投訴，派員到內壢較大型工廠稽查後，都未發現有機器運轉。因異味影響範圍過大，研判應該是從其他區域飄到內壢，仍會加強查處。

環保局表示，桃園地區受鋒面前暖區天氣型態影響，氣流速度緩慢，導致風速不強，讓空氣中的汙染物累積，這波空汙中，主要都是PM2.5影響。3日上午11時，桃園空氣質量指數達155、中壢164、平鎮160，另外大園、觀音空氣質量指數，也是達到不適於敏感人群的「橘色」。不過3日下午後，因為降雨以及東北季風增強，空汙情形已經有逐漸好轉。

環保局也針對粒狀汙染物、氮氧化物及硫氧化物排放量前50％的重點汙染源36家，要求加強防制設備操作及檢視是否異常。對於鋼鐵冶煉、石化業檢查，皆無超限狀態，其餘工地也要求加強撒水、街道清洗。

環保局 加強稽查

耳鼻喉科醫師譚媛云表示，現今手機軟體發達，建議民眾下載關於空汙的軟體，尤其是喜愛外出活動者。她說，空汙嚴重的情況下，敏感體質者，在外活動1、2小時，就會開始咳嗽，尤其要避免在外運動。若為一般活動，戴著口罩即可，若是運動則不建議。

(中國時報)