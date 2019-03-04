台灣燈會落幕 明年台中見
創下千萬人次的2019台灣燈會，3日晚上圓滿落幕，台中市政府由副市長令狐榮達率團前往屏東縣東港大鵬灣燈會會場，從屏東縣長潘孟安手中，接下2020年台灣燈會主辦權，場地初步規畫在花博園區場地或水湳中央公園舉辦。
第3個主辦過3次縣市
台中市在2003羊年及2015羊年，曾盛大舉辦過2次台灣燈會，明年取得2020主辦權，是繼台北市及台南市後，第3個主辦過3次以上台灣燈會的縣市。台中市接燈代表團由令狐榮達率市府8局處代表一同前往，花博吉祥物石虎家族也全員到齊，陣容龐大。
石虎家族下午先在大鵬灣遊客中心前舉行快閃活動，強力宣傳花博，也向各地遊客預告2020台灣燈會在台中。台中市觀光旅遊指出示，台中市2015年辦羊年台灣燈會，總遊客量達1375萬人次，創造經濟效益約120億元，市府將妥善規畫，讓2020台灣燈會再創一波經濟榮景。
將帶給遊客全新感受
台中市府明年主辦台灣燈會，場地初步規畫在花博后里園區、森林與馬場約30公頃、豐原葫蘆墩園區約16公頃，希望延續民眾對花博的美好記憶，並活化場地價值；另外，占地67公頃的水湳中央公園也在考量範圍中，將進一步與交通部觀光局共同研商後決定場地。
市府強調，台中市有多次成功主辦燈會的經驗，但面對2020台灣燈會仍兢兢業業，會延續台灣燈會的優良傳統，帶給國內外遊客精采紛呈的全新感受。
(中國時報)
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