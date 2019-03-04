延續月津港 夜之美術館啟動

2019年03月04日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

今年春節至228連假全國打卡熱點之一的月津港燈節，3日正式畫下句點。據統計，30天的展期中，共吸引91萬人次進場。台南市政府文化局指出，月津港燈節已累積多年能量，今年正式啟動的「夜之美術館」計畫，希望能使燈節的品牌效益延續至全年，進而帶動地方發展。

創新水岸 建立口碑

文化局說，近年來除了「臺灣燈會」外，各縣市政府也競相舉辦燈會活動；尤其，今年在網路及媒體的討論下，更掀起一股燈會評比熱潮。其中，月津港燈節不循傳統模式，以「創新水岸藝術」區隔定位，成功建立藝術燈節口碑，在網路獲得高度肯定，吸引更多於往年的外縣市及國外旅客到訪。

今年月津港燈節還獲得文化部「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫」青睞，配合前瞻基礎建設計畫，希望逐步打造成為一座令人驚豔、深富文藝氣息的「夜之美術館」，朝向「優質化、常態化、廣域化、藝術化」永續經營。

文化局統計，從2月2日登場至3月3日的燈節期間，包括9天春節連假、元宵蜂炮，甚至228連假，燈區人潮幾乎都爆滿，不僅成為年輕族群臉書、IG打卡的熱點，更因今年南台灣暖冬帶動觀光熱潮，大批遊客湧進鹽水小鎮，也使月津港成為國人出遊的熱門景點。

昔日鹽水 重返榮耀

文化局指出，鹽水月津港擁有豐厚歷史內涵及得天獨厚的地景環境，縣市合併前就曾獲內政部「城鄉風貌計畫」競爭型補助1億元，進行第一期水岸整治工程；近年更透過「月津風華再現2.0」前瞻基礎建設計畫，積極進行各項優質化工程。

文化局強調，每年在此辦理燈節，不僅是年節熱鬧活動，更以地方歷史紋理為基底，結合月津港整治，重現鹽水昔日繁榮風華。市府也期盼透過多年累積的能量，持續帶動地方優質生活環境基礎建設，將燈節品牌效益向全年延伸，使月津港成為轉動溪北地區加速發展的軸心。

(中國時報)