最美燈會閉幕 求延期聲不斷
被譽為「史上最美燈會」的2019台灣燈會在屏東3日閉幕，6分鐘閉幕煙火堪比國慶煙火，為燈會畫下完美句點。燈會包含試營運在內共17天，共吸引超過1300萬人次，佳評如潮，「我屏東我驕傲」成為當紅詞，網路上「求延期」聲音不斷。
首次無人機展演吸睛
2019台灣燈會在屏東2月15日試營運，19日邀請總統蔡英文開幕，主燈巨鮪來富磅礡壯麗的主燈秀，首次在台灣演出的intel無人機展演，馬上吸引國人目光；之後在網路及民眾口耳相傳下，參觀人數節節攀升，3月2日達182萬人次。
致敬英雄 潘孟安交棒
由於大鵬灣沒有大眾運輸系統，擔心交通癱瘓，縣府因此採全接駁方式入園。在9000多名志工、工作人員、警察協助下，接駁工作雖一度因假日打結，但縣府團隊反應迅速，隔日馬上修正，園區不只花燈大受好評，交通、垃圾、廁所等問題亦備受肯定。
3日閉幕典禮晚上9點8分開始，先播放3分鐘燈會全紀錄影片，接著向燈會的幕後英雄致敬，感謝他們為燈會的付出。縣長潘孟安致詞後，將舉辦棒子交給台中市，由副市長令狐榮達接下。
20分鐘的屏東之夜，由屏東在地團體演出，展現最在地的音樂舞蹈；接著intel無人機進行最後1場演出，並演出主燈秀及6分鐘的閉幕煙火秀加水舞秀，為這場30年來最棒的燈會畫下句點。
(中國時報)
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