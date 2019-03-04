向志工致敬 金曲歌后獻聲
感恩有你！花蓮0206大地震屆滿周年，花蓮縣政府與旺旺文教基金會3日舉辦「向花蓮縣志工致敬」公益演唱會，邀請金曲歌后南方二重唱等8名實力派歌手輪番演唱經典老歌，與近千民眾同歡，感謝志工無悔付出、協助災民共度難關，讓花蓮更好。
2019年全台首場「向全國志工致敬」演唱會列車昨在花蓮文化局演藝廳登場，金韻歌王李明德、昔日「大學城」歌手涂佩岑、「超偶」歌手江明娟及小調歌后夏禕、金曲歌手南方二重唱，先後帶來「微風往事」、「捉泥鰍」等動人民歌，重溫美好年代。
率先開唱的李明德舞台魅力不減，展現親和力，近距離與民眾互動，帶領婆婆媽媽、歐爸大叔一起歡唱，一曲「浮雲遊子」也讓縣長徐榛蔚難得開嗓，展現好歌喉與志工們同樂，美聲歌手曾淑勤深情演唱膾炙人口的「魯冰花」引領全場千人齊唱，將活動掀至最高潮。
旺旺文教基金會執行長胡雪珠說，為向全國105萬名志工致敬，旺旺公益演唱會列車自2013年起在各縣市巡迴演出迄今已83場、超過7萬名志工參加，除每年必定前來花蓮演出外，今年更決定將首場公益演唱從花蓮出發，盼邀請大家加入志工行列，繼續傳遞愛與關懷。
「城市因為志工而偉大」，徐榛蔚表示，感恩花蓮地區800位文化、環保、衛生等志工無私無悔為花蓮的奉獻，讓花蓮成為世界最宜居的城市，也感謝旺旺集團董事長蔡衍明平時除推動兩岸和平，對於地方弱勢關懷也不遺餘力，因為有你們無悔付出，才讓台灣變得更加美好！
(中國時報)
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