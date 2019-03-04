湖口服務區北上便道擬開放

2019年03月04日 04:12 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為了改善湖口交流道與新竹工業區上、下班時間的交通壅塞狀況，新竹縣政府向高速公路局提報湖口北上服務區開放聯外便道紓解案，在歷經2年多努力，日前由交通旅遊處前往高公局進行可行性評估方案審查，獲高公局原則同意開放，後續雙方將盡快協調工程規畫與施工，估計可紓緩車潮。

新竹縣政府在2年前積極推動「高速公路湖口北上服務區開放地區聯外便道可行性評估」方案，期望藉由開放服務區聯外便道，分散從竹北北上出湖口交流道的車流，並改善湖口交流道壅塞的狀況。

交旅處指出，湖口交流道為縣內通往新竹工業區的重要交通樞紐，每逢上、下班湧入大量車潮，車輛回堵影響交流道周邊交通，離峰時段自竹北交流道往湖口僅約20分鐘，但尖峰時段則需1小時，周邊道路也連帶影響，使當地居民上班族飽受塞車之苦。

新竹縣政府所提方案，利用既有的北上湖口服務區便道，配合相關管制措施，預計可以紓解湖口交流道周邊交通網路，未來聯絡便道開放後，使用國道1號從竹北往湖口交流道北上匝道的用路人，約可節省10到15分鐘時間，後續仍須由縣府與高公局協調相關工程規畫及施工，期望能便利用路人。

(中國時報)