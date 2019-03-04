居民抗議噪音 麗寶強化隔音
后里麗寶國際賽車場因噪音問題引附近居民不滿，市議員王朝坤、陳本添3日率眾前往抗議，要求未改善前不得營業，還給住戶安靜的生活品質。麗寶賽車場表示，賽車場是合法設置，一切合乎環評規範，未來會持續強化隔音，10天後會提出噪音改善計畫。
麗寶國際賽車場去年11月試營運後，由於噪音影響附近民眾生活品質，王朝坤、陳本添、立委洪慈庸服務處主任陳若庭、后里區長賴同一與多名里長，及近百居民冒雨聚集在賽車場大門口抗議，強烈要求未改善前不得營業。
王朝坤表示，麗寶設置的「隔音牆」與民眾預期落差很大，要求環保局依法開罰，才可有效嚇阻噪音超標；陳本添指出，在隔音設備未做好前，應停止營業。
抗議居民說，假日一回家就聽到賽車聲持續迴繞耳邊，不知何時能有安寧，連要考試的妹妹都不能專心讀書；還有人表示，嬰兒哭、老人睡不著，無法再忍受。眾人紛紛要求改善，否則將號召更多人包圍，不讓車輛進入。
麗寶賽車場協理陳銳宏允諾，10天後將提出噪音改善計畫。麗寶賽車場強調，賽車場是合法設置場域，一切合乎環評規範，並經台中市環保局現勘完成，可以理解居民的感受並尊重，未來將持續增設隔音牆、種樹等，盼與鄉親一起促進地方繁榮發展。
環保局綜合計畫科長劉俊迪表示，目前已祭出2張違反環評的罰單，合計200萬元，後續仍要求業者提出施作噪音防護措施等環評因應對策，以符合現代需求。
(中國時報)
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