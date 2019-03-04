228連假 朝天宮70萬人次賞燈

2019年03月04日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟228連續假期人潮不斷，廟方估計4天假期超過70萬人次進香人潮，比往年增加1至2成，主要是南部天氣良好適合出遊，加上北港燈會3大燈區各具特色，遊客參拜媽祖後可以順道賞燈。

北港朝天宮媽祖廟今年農曆春節開始至今，每天至少吸引10萬人潮。其中，大年初一至初五、228連假更是進香高峰期，每天有近20萬人次，廟方臨時增加人手接待進香友宮與參訪遊客，周邊店家更是生意鼎盛。

朝天宮常務董事吳炳俊表示，今年進香人數比往年多出1至2成，主要是年假長達9天，緊接著元宵節後又有228連假，加上南部天氣溫暖很少下雨，因此吸引大家出遊到朝天宮參拜，廟前中山路每天都是人山人海，熱鬧非凡。

吳炳俊說，今年北港燈會分為「巷弄燈區」、「水道頭燈區」、「觀光大橋燈區」等3大燈區，各具特色也是吸引進香人潮的原因之一。許多遊客規畫下午到朝天宮參拜，晚上去各燈區賞燈，或是晚上賞燈後夜宿北港，隔天再參拜媽祖。

遊客指出，早年北港燈會以朝天宮為主，規模較小，後來由雲林縣政府加以規畫，除了朝天宮本身的中小型花燈，還加上復古風情的「巷弄燈區」、主燈所在地「觀光大橋燈區」，以及結合水環境的水道頭燈區，口耳相傳吸引大家前來賞燈春遊。

(中國時報)