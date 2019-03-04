228連假 朝天宮70萬人次賞燈
雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟228連續假期人潮不斷，廟方估計4天假期超過70萬人次進香人潮，比往年增加1至2成，主要是南部天氣良好適合出遊，加上北港燈會3大燈區各具特色，遊客參拜媽祖後可以順道賞燈。
北港朝天宮媽祖廟今年農曆春節開始至今，每天至少吸引10萬人潮。其中，大年初一至初五、228連假更是進香高峰期，每天有近20萬人次，廟方臨時增加人手接待進香友宮與參訪遊客，周邊店家更是生意鼎盛。
朝天宮常務董事吳炳俊表示，今年進香人數比往年多出1至2成，主要是年假長達9天，緊接著元宵節後又有228連假，加上南部天氣溫暖很少下雨，因此吸引大家出遊到朝天宮參拜，廟前中山路每天都是人山人海，熱鬧非凡。
吳炳俊說，今年北港燈會分為「巷弄燈區」、「水道頭燈區」、「觀光大橋燈區」等3大燈區，各具特色也是吸引進香人潮的原因之一。許多遊客規畫下午到朝天宮參拜，晚上去各燈區賞燈，或是晚上賞燈後夜宿北港，隔天再參拜媽祖。
遊客指出，早年北港燈會以朝天宮為主，規模較小，後來由雲林縣政府加以規畫，除了朝天宮本身的中小型花燈，還加上復古風情的「巷弄燈區」、主燈所在地「觀光大橋燈區」，以及結合水環境的水道頭燈區，口耳相傳吸引大家前來賞燈春遊。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。