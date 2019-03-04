落山風沒來 洋蔥長不大

2019年03月04日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

疑似受到暖冬影響，恆春半島的洋蔥和荔枝均受影響，出現洋蔥莖球縮小及荔枝開花情況，經農政單位勘查後，初勘確定為極端氣候造成的暖冬所致，全縣都有相同狀況。縣府已提報中央，希望比照「農產業天然災害救助作業要點」減輕農民負擔。

有農民向立委莊瑞雄陳情，今年落山風沒來，反而是溫暖潮溼的南風，洋蔥最怕溫暖氣候和露水，造成今年恆春半島的洋蔥長不大，甚至比50元硬幣大不了多少，連小球都算不上，農民連僱工工錢都付不起，血本無歸。

84歲的張謝滿24歲就開始種洋蔥，她說種這麼久沒見過這樣天候，不要說大球、中球，連小球收成都不到3成，要哭沒眼淚。也有蔥農說，1分地種蔥本錢從租地、整地、肥料、農藥、採收超過4.2萬，今年應血本無歸。

高雄區農業改良場、農糧署南區分署及恆春鎮公所，日前現地勘查災損，確認是因極端氣候暖冬影響，全縣都有這種狀況。車城鄉農會表示，長不大的洋蔥是3961號品系，去年收成正常今年卻長不大，其他品系洋蔥生長狀況還算正常。

縣府農業處長黃國榮表示，極端氣候、暖冬並非農業天然災害救助辦法所稱天然災害，為避免農民血本無歸，縣府已提報農委會專案認定，希望能比照「農產業天然災害救助作業要點」，協助農民迅速復耕，減輕其經濟負擔。

(中國時報)