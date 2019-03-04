柯家軍覓新血 有意攬蔡宜芳入市府
柯家軍第二代募兵ing？去年在高雄穿婚紗、高喊「嫁給高雄」的市議員候選人蔡宜芳，選戰期間找柯文哲合體拍宣傳照，近日一日雙城行程，更賣力扮演加油團，外傳蔡將被延攬到北市府，另外，親民黨林國成議員女兒林珍羽，也開始協助柯。柯文哲雖未鬆口參選2020，但急覓新血動作，頗有充實人才庫意味。
台北市長柯文哲228挑戰一日雙城，沿途獲得柯粉熱烈歡迎，「柯文哲全國揪朋友」Line帳號也頻繁推播紀錄，不過其中一張大合照中，卻赫見蔡宜芳身影，蔡著運動裝、內搭白T，身旁緊鄰柯核心幕僚，據悉蔡因高學歷、外表亮眼，早已成為柯陣營一分子，並有意安排她任北市社會局機要一職。
就讀清大材料博士班的蔡宜芳，去年以無黨籍投入高雄市議員選舉，曾身穿白紗北上與柯合體拍照，當時簽下「柯P認同卡」，雙方互動熱絡，因此即便角逐議員失利，蔡仍盡力轉發柯的相關活動在個人臉書，此次一日雙城更是全程參與。
除了蔡宜芳外，親民黨林國成與柯交情匪淺，他的女兒林珍羽曾任電視台公關，長期協助地方選服，也居中協助柯幕僚大小事，被視為柯家軍的口袋名單。
對於女兒被點名，林國成坦言，女兒擅長公關、宣傳部分，偶爾會貢獻所長幫忙，目前不知道柯的動向，年輕人也有自己的想法，做老爸的不會去阻擋甚麼；至於蔡宜芳部分，記者昨致電詢問，至截稿前未獲回應。
(中國時報)
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