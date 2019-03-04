左岸滑板公園 高手掛保證
經濟部水利署補助1120萬經費於頭前溪高灘地新竹左岸興建的「左岸滑板公園」，近日已完工，市府特別於228連假期間邀請200餘位國內、外滑板高手搶先試飛，並提供驗收前的改善意見，大夥對於左岸場地讚不絕口。
環保局長江盛任指出，左岸滑板公園是新竹地區首座經專業規畫設計，符合專業比賽規格的場地，總面積約4400平方公尺，此次是完工後首次邀請國際滑板選手與國內滑板族體驗，希望作為驗收改善依據，未來提供滑板族「以板會友」的便利舒適環境。
此次除了有來自全台各地滑板好手共襄盛舉，更有6位來自國外的國際滑板高手到場表演，透過場地火山台、斜坡道等做出起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身、空中翻板等精彩動作，滑板高手也紛紛大讚場地相當專業、具國際水準。
江盛任說，左岸滑板公園位於台68線與頭前溪大橋交界匝道下方的河濱公園基地，由於場地位在橋墩下可有效阻擋夏日豔陽，滑板迷即使在盛夏也能盡情使用，場地並設置火山台、3面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等相關設施，乘著滑板能從不同角度享受各式特技飛馳快感。
教育處同時指出，滑板運動已於2017年獲國際奧運委員會（IOC）納入運動項目之一，2020年東京奧運會將首次登上舞台，待滑板公園正式啟用後，市民朋友即可搶先體驗，運動視野提早與國際接軌。
(中國時報)
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