議員協調 大里國小泳池有望保留

2019年03月04日 04:12 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市大里區大里國小游泳池因部分設施涉占用公兒14土地，一度面臨拆除，引發地方強烈反彈，幸經市議員李天生邀相關單位會勘、協調，終於達成共識，將朝向遷建或變更公兒14南側部分土地地目為文教用地等方式，盼讓游泳池得以保留。

校長蔡添元指出，大里國小游泳池早在日據時代就存在，多年來協助學校培育不少游泳好手，每學期使用次數多達1.4萬人次，不但提供學生學習游泳、自救課程，也常舉辦夏令營與輕艇訓練活動，聽到游泳池可能被拆除，家長、學生都無法接受。

經相關單位查估，大里國小游泳池占用公兒14土地面積約250坪，且可能攔腰切斷公兒14整片土地、影響未來整體開發。新里里長何世琦建議，考量未來土地開發、學校游泳教學等需求，希望能遷建游泳池。

但因遷建工程耗大且涉及經費問題，執行上不容易，台中市地政局認為，在進行公兒14土地開發前，若能將游泳池以南的土地地目從公園用地變更為文教用地，將可徹底解決此問題，但若依此進行，將可能導致公園面積縮減、影響既定的重畫開發時程。

李天生表示，游泳池與公兒14都與地方居民的權益息息相關，要處理只是技術面問題。大里區公所則強調，不論遷建或變更地目，涉及問題都不小，會將各方意見彙整後，再由市府定奪。

(中國時報)