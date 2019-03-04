阿里山櫻花季 啟用自動售票機
今年阿里山櫻花季將在本月9日登場，鑑於每年櫻花季皆湧入大量人潮，林務局嘉義林區管理處為因應賞花人潮今年將首度啟用自動售票機，另增加大門售票人力、免費區外接駁、遊樂區外車票門票雙票共購等多元服務，還提供高效旅遊攻略，讓遊客入園賞花更便利。
受到暖冬的影響，雖然花季還未開始，228連假就有不少民眾到阿里山賞花，每日約湧入1萬2000名遊客，有不少人抱怨售票口不足、等待時間長等問題，嘉義林管處表示，現有3個窗口分流服務散客、小客車、大客車，花季時更將有委外人力進駐提供服務。
今年嘉義林管處在入口轉運站增設3台自動售票機，林管處表示，測試後將於5日啟用，只要在大門完成驗票後即可直接通關入園；另配合公路總局交管疏運，將於3月9日起共計12個假日於台18線29k+300提供入園團客購票；61k處提供搭乘入園門票與大眾運輸車票共購服務。
林管處推薦，遊客可下載「阿里山賞櫻趣APP」瀏覽賞櫻景點及地圖，花季期間的每個周三，林鐵文資處還將協助提供沼平阿里山線蒸汽火車頭加掛檜木車廂，攝影同好可拍攝蒸氣火車與櫻花，別有一番風味。
(中國時報)
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