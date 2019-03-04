荔枝難開花 蜜棗拚外銷

2019年03月04日 04:12 中國時報 林雅惠 、袁庭堯╱高雄報導 、袁庭堯╱高雄報導

暖冬又乾旱，高雄水果產量遭受不小影響，尤其各地荔枝均傳出今年預期將嚴重減產，農業局積極應對，組成勘災小組協助受災農民應變；同一時間，也把握機會將優質水果再度銷往大陸，3日再出30貨櫃、15.7萬公斤到廈門。

大樹、燕巢、旗山、杉林、內門的荔枝農最近普遍反應開花率不佳，加上氣候暖化造成荔枝椿象繁殖過剩，對荔枝樹侵害甚劇，農民相當憂心5、6月的產期產量受嚴重影響。

農業局吳芳銘局長表示，針對荔枝農損已組成勘災小組確認災情，向中央積極爭取現金救助。同時也與高雄農改場合作，給予農民技術指導，透過水分保存、施肥等相關專業技術，期盼將乾旱、害蟲的影響降至最低。

有災情也有佳績，農業局把握韓流崛起好機會，將優質農產品行銷至大陸廈門。暨2月27日阿蓮區農會外銷珍蜜棗至華東地區後，2日再度外銷10噸珍蜜棗及0.5噸芭樂至華南地區市場，為外銷再添1筆亮麗成績。

此外，3日又出貨六龜、阿蓮的蓮霧3000公斤、大樹鳳梨15.4萬公斤，共30個貨櫃，經高金輪往廈門，再分派到北京、上海、杭州、溫州重慶、成都、廣州、深圳等各大城市。

吳芳銘表示，未來將持續尋求新通路，擴大高雄首選水果在大陸市場的占有率。

(中國時報)