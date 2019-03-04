俏麗金魚草 妝點仁愛圓環
台北街頭的金魚草正盛開，台北市府前廣場、仁愛路沿線，都可以看見它們的蹤影，尤其是仁愛敦化圓環的花圃裡，一片鮮黃色、粉紅色的花海，令人為之驚豔。金魚草特殊花型彷彿，民眾漫步台北街頭時，不妨仔細觀察一下它奇特的花型。
金魚草的花季為12月至5月，花枝經過修剪以後，有很強的分枝性，可以長出很多的側枝，因此經不斷地摘採，花反而會愈開愈多，也因為花色繁多、豔麗，花期持久，廣受民眾喜愛，適合作盆栽、大片花圃花壇造景用，其花型奇特，花色濃艷豐富，亦是受歡迎的切花用花材。
工務局兼代局長彭振聲表示，金魚草因花冠類似金魚或龍頭而得名，另因枝葉細如柳，開花似金魚草，因此又名柳穿魚。
北市工務局補充，金魚草可長到100公分以上，長長的花序營造出壯觀氣勢，但因植株很高容易風倒維護不易，需設立網架或防風設施。因此有矮性品系的產生，高度約僅30公分，但因植株低矮花序短，比較無法體現金魚草特有之長花序氣勢。
(中國時報)
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