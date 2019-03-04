陸美交鋒 台商回流桃園受益
桃園市長鄭文燦美西時間2日以「台灣新世代年輕人的方向」為題，和台美青年座談，直言台灣在國際社會上沒有得到公平對待，美國兩黨都支持台灣，但在外交關係、軍購上仍是漫長複雜的路，他也提到陸美貿易戰讓台商回流，最大受益者就是桃園，但面臨土地昂貴問題，已成立單一窗口協助。
鄭文燦稱台灣是亞洲民主典範，民主在台灣已經鞏固、不可逆轉，台灣不會再回到威權與獨裁。他也感嘆國際法或國際政治反應許多現實力量，不是台灣單方面主張即可達到，在複雜國際網路中生存並不容易，須爭取最大的國際社會認同。
鄭文燦舉美國為例，兩黨都支持給台灣更好的待遇，但仍未到達恢復外交關係的程度。兩黨也希望提供台灣必要的防衛武器，但每次軍購與軍售協商上，仍是漫長複雜的路。
面對柯文哲和韓國瑜興起而出現的「政治素人將取代傳統政治人物」論述，鄭文燦認為政治素人終究會有政治學習曲線、展現自我政治風格，沒有永遠的素人，直言台灣目前最大的政治變化在於新世代及新選民，他肯定年輕人具有更高的政治參與，但也對既有政黨生態衝擊，他認為每個政黨都必須和年輕價值一起前進，才能被接受。
鄭文燦也提到，陸美貿易戰對電子業影響很大，桃園是產業重鎮，台商回流情況顯著，如同彭博社的報導，陸美貿易戰最大受益者就是桃園。對台商而言在台困難的是土地較貴，桃園已成立台商回流小組，單一窗口協助缺地、缺工等問題。
(中國時報)
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