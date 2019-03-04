海線贈樹苗 2天送出9000株

2019年03月04日 04:12 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

每年3月領樹苗種樹已蔚成風氣，海線連續兩天分別在大甲體育場及清水鰲峰山公園舉行贈苗活動，立法院副院長蔡其昌、市議員楊典忠及吳敏濟到場發送，兩場共計送出9000株，許多父母帶著小孩排隊領取，透過實際植樹行動美化家園、關心地球。

北台中聯合贈苗活動2日在大甲體育場舉行，一大早就有上千名民眾排隊等候，開心領取包括山櫻花等9種樹苗，總數超過8000株，遲來的民眾還追到主辦單位吳敏濟議員服務處索取。吳敏濟說，贈苗活動今年已進入第9年，歷年來共送出超過5萬株樹苗。

海線文化關懷協會與市議員楊典忠服務處3日共同舉辦「森呼吸、千人種樹救地球」贈樹苗活動，包括櫻花、桂花、杜鵑、矮仙丹、七里香共1000棵樹苗。

楊典忠表示，今年是清水第1年舉辦贈樹活動，發送的樹苗以較受民眾歡迎的樹種為主，如桂花象徵富貴滿堂，全年均可開花。林務局指出，鰲峰山公園是大清水地區的肺，去年海線地區發生11起火燒山，今年初到現在已有3次，呼籲大家種樹，也要愛護樹木。

(中國時報)