嘉邑城隍廟抓周 報名費捐公益
遊Love園親子館與嘉邑城隍廟3日在嘉義市兒童福利服務中心舉辦「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓周活動，除弱勢家庭免費報名外，報名費也捐給嘉邑城隍廟作為公益基金。嘉義市長黃敏惠現場抓出「金元寶、雞腿、書本」等3樣物品，分別代表嘉義市3育政策「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」。
這次公益抓周共有25組親子參加，黃敏惠表示，「抓周」是寶寶滿周歲的第一個重要儀式，現代的抓周活動，除了是大人對孩子的期待，也藉此親子同樂，在孩子成長過程中留下美好記錄。
黃敏惠及嘉邑城隍廟董事長賴永川還為寶寶們鼓響智慧鑼、配戴福虎納祥香包送祝福，祈求城隍爺及文昌帝君庇祐孩子增長智慧、平安長大。
遊Love園親子館館長翁紫銘指出，「古禮抓周」取吉祥的「六六大順」之意，所以都是與6相關的數字，活動準備筆、算盤、錢幣、書籍等18樣，讓幼兒滿周歲時抓取，預測未來興趣，同時也增進親子互動。
黃敏惠現場抓出象徵嘉義市3育政策的「金元寶、雞腿、書本」後，嘉義市政府社會處表示，為落實3育政策，市府團隊將持續營造更友善的托育環境，希望讓嘉義市青成為青年「敢生、養得起、抵嘉安心長安久居」的城市。
(中國時報)
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