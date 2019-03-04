推廣禪繞畫 美女師療癒人心

2019年03月04日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

長相甜美的張雅慧3年多前一頭栽進禪繞畫的世界裡，是台東僅有獲認證的禪繞教師，透過紙、筆及簡單、重複的線條，讓畫畫的人得到靜心與放鬆效果，她到處教學，帶領社區老人透過禪繞畫重拾歡顏，希望用美好的東西療癒人心。

笑容甜美、說起話來溫柔婉約的張雅慧是位單親媽媽，先生5、6年前因病過世，靠著禪修走出困頓人生，她說，3年多前無意間接觸到在歐美已風行10餘年的禪繞畫，特地北上拜師學藝，並取得禪繞畫教師認證，開啟了她的禪繞人生。

張雅慧曾在救國團、社區大學、台東生活美學授課，甚至參與水保局的社區服務，她說，在牽起1位90多歲長者的手畫畫時，其實老人家一開始是拒絕的，沒想到老人家越畫越開心，對老人的助益相當大，還有憂鬱症患者也透過禪繞畫，建立自信心。

「每個人都有藝術的靈魂，只是不知道如何展現出來」，張雅慧說，禪繞畫的5大元素包括點、直線、曲線、弧線、空心圓，其實早就存在於生活周遭，只要1隻筆、1張紙，就能透過禪繞畫的過程，挖掘出藝術的靈魂，獲得身心靈的安頓。

張雅慧目前也是台東大學美術產業系碩士班研究生，在東大人文學院院長林永發指導下，試著將禪繞畫與水墨畫作結合，而作品也正在台東鹿野書苑展出，歡迎前去一窺她的心中「妙境」。

(中國時報)