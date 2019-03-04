樹林生命紀念館 5月啟用

2019年03月04日 04:12 中國時報 葉德正 、游昊予／新北報導 、游昊予／新北報導

樹林第六公墓內的樹林生命紀念館將在5月啟用，預計可增加2萬6000個骨灰位與1000個骨骸位，新北市長侯友宜3日前往視察，對簡樸設計相當讚賞，對地方希望將公墓公園化，也指示民政局納入考量。

228連假最後一天，新北市長侯友宜3日前往樹林視察地方建設，包括樹林生命園區、樹林東昇公園與樹林藝文綜合大樓，希望盡快提供民眾服務。

工務局指出，樹林生命紀念館共分為三期工程，第一期納骨塔為三層樓空間，包含祭祀大廳、納骨空間及管理中心，目前已完成5000櫃位，最多可配置2萬6000個櫃位、4000個牌位，今年5月就能啟用。後續二、三期可再提供近3萬櫃位，最快明年底完工，後年啟用。

市議員陳世榮向侯友宜表達希望第六公墓能夠規畫為公園，另對透明牌位不夠莊嚴盼市府考慮改善，因第六公墓尚未禁葬，也涉及水保、遷葬問題，侯友宜要求民政局納入考量，牌位部分也要與民眾溝通後再決定。

侯友宜接著也到新北市唯一以星際探險為主題打造「樹林東昇公園」，公園把銀河系及星球概念導入遊戲場中，並以外星人造型的立體攀爬網為主軸，入口處更採用馬賽克拼貼太空人宇宙探險圖案，增添視覺效果。

另外，交通部長林佳龍與新北市長侯友宜下午則一同參訪水湳洞，侯友宜表示，未來將在金瓜石地區搭建光雕，讓地方更加繁榮、活化，同時促進青年回流，不僅在白天能夠吸引遊客，也能在晚間綻放光芒。林佳龍也表示，相關計畫要融入在地的歷史、文化，才會讓計畫更圓滿。

(中國時報)