樹林生命紀念館 5月啟用
樹林第六公墓內的樹林生命紀念館將在5月啟用，預計可增加2萬6000個骨灰位與1000個骨骸位，新北市長侯友宜3日前往視察，對簡樸設計相當讚賞，對地方希望將公墓公園化，也指示民政局納入考量。
228連假最後一天，新北市長侯友宜3日前往樹林視察地方建設，包括樹林生命園區、樹林東昇公園與樹林藝文綜合大樓，希望盡快提供民眾服務。
工務局指出，樹林生命紀念館共分為三期工程，第一期納骨塔為三層樓空間，包含祭祀大廳、納骨空間及管理中心，目前已完成5000櫃位，最多可配置2萬6000個櫃位、4000個牌位，今年5月就能啟用。後續二、三期可再提供近3萬櫃位，最快明年底完工，後年啟用。
市議員陳世榮向侯友宜表達希望第六公墓能夠規畫為公園，另對透明牌位不夠莊嚴盼市府考慮改善，因第六公墓尚未禁葬，也涉及水保、遷葬問題，侯友宜要求民政局納入考量，牌位部分也要與民眾溝通後再決定。
侯友宜接著也到新北市唯一以星際探險為主題打造「樹林東昇公園」，公園把銀河系及星球概念導入遊戲場中，並以外星人造型的立體攀爬網為主軸，入口處更採用馬賽克拼貼太空人宇宙探險圖案，增添視覺效果。
另外，交通部長林佳龍與新北市長侯友宜下午則一同參訪水湳洞，侯友宜表示，未來將在金瓜石地區搭建光雕，讓地方更加繁榮、活化，同時促進青年回流，不僅在白天能夠吸引遊客，也能在晚間綻放光芒。林佳龍也表示，相關計畫要融入在地的歷史、文化，才會讓計畫更圓滿。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。