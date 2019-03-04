苗縣消防局 持續普設住警器
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣消防局3月起陸續補助縣內獨居老人及低收入戶免費安裝住警器，共計有3482戶受惠，消防局指出，9年前縣府動用第二預備金補助全縣17萬戶裝設住警器，安裝率逾9成，今年再針對未裝設或機器不堪使用的家戶發放新型住警器，保障民眾生命財產安全。
縣消防局副局長匡夢麟指出，2010年起苗縣府有感住宅火警發生率居高不下，率全國之先，花費3400萬元補助全縣設籍戶各裝1個住警器，並由消防分隊到府免費安裝，之後也陸續在高風險住家裝設新型住警器，當時普設的住警器有些至今已沒電，甚至不堪使用，會在今年協助更換。
匡夢麟表示，住警器電池有效期限分為1年、3年、10年，過去普設以3年為多，民眾若發現機器發出微弱嗶嗶聲，應盡快更新電池，而新型住警器有效期10年，使用年限更長，安全更有保障，依據機器偵測功能不同，安裝不同位置，偵煙型裝設在臥房或樓梯間、通道，定溫型則裝設在廚房為佳。
匡夢麟說，火災發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，易釀成重大傷亡，偵煙型住警器偵測到濃煙，定溫型住警器偵測溫度超高，警報器會閃爍紅色亮光，並高分貝語音警示「火災火災，發生火災，火燒厝緊走」，提醒住戶逃生。
(中國時報)
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