芬園鄉代會副主席林金水病逝
彰化縣芬園鄉代表會副主席林金水27日因病去世，享壽64歲，從政25年、曾連任5屆鄉代會主席，且個性豪爽、熱心公益，不少支持者都感到錯愕、惋惜。彰化縣政府表示，代表缺額不須補選，但副主席出缺，代表會可自行決議補選日期。
林金水曾任芬園國中家長會長、芬園寶藏寺委員和鄉農會理事長，1994年首次踏入政壇就順利當選鄉代、且擔任主席；2002年也曾代表國民黨角逐鄉長寶座，但輸給前鄉長洪慶章的妻子黃麗玲。他共擔任過5屆主席，在彰化縣內26鄉鎮市中，僅次於和美鎮代會主席林金鐘（7屆）。
本屆代表會選舉期間，健康漸走下坡的林金水決定禮讓，就職後與前2屆搭檔林忠誠參選，兩人正副主席異位、仍順利當選，不料就職兩個多月就病逝。因逢連假，代表會預計4日上班後通報縣府民政處，並函知鄉公所。
民政處長賴致富表示，其所屬第一選區應選出3席，缺額無須再補選；但副主席出缺，代表會可自行召開臨時會決議補選日期，並依《地方制度法》規定進行補選。
林忠誠表示，林金水是其政壇前輩、也是同宗堂叔，提攜後輩不遺餘力，但臥病期間已交代家屬後事簡單、低調，不主動對外發訃聞，代表會同仁會全力協助辦好治喪後，再討論補選事宜。
(中國時報)
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