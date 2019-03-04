古都馬拉松 肯亞抱走男女冠

2019年03月04日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南古都國際馬拉松3日清晨鳴槍起跑，今年共有1萬6000多名跑者報名，其中還有來自國外32國34個地區共286名外籍選手參加。過程中，雖有2人身體不適就醫，所幸並無大礙。由於天氣涼爽，成績相對也不錯，全馬男子、女子組冠亞軍全都由肯亞選手包辦。

其中，全馬男子組前3名分別為：Kipsang David Kipkoech（2小時26分45秒，肯亞）、Rotich Willy（2小時28分8秒，肯亞）、Muteti Lukas Wambua（2小時37分51秒，肯亞）。全馬女子組：前3名Monica Watetu Ndiritu（2小時43分49秒，肯亞）、Jemimah Wayua Musau（2小時52分38秒，肯亞）、陳玫雯（3小時10分32秒，台灣）。

至於半馬男子組前3名，分別為：吳睿恩（1小時12分58秒，台灣）、林秋杰（1小時13分17秒，台灣）、邱韋翔（1小時13分45秒，台灣）。半馬女子組前3名蘇鳳婷（1小時20分40秒，台灣）、林嫆菁（1小時24分49秒，台灣）、朱韻丞（1小時26分28秒，台灣）。

台南市長黃偉哲致詞表示，台南古都國際馬拉松的特色，在於會跑過幾個文化上的古蹟、景點以及港區，交織融合市區、海邊及古蹟的景色，成為一個相當具有特色的賽事；加上沿途還準備許多台南小吃，讓參賽的選手體會台南的人文美食及濃濃人情味，今年古都馬拉松也將比照2017至2018賽事向「中華民國田徑協會申請成績認證」。

市府體育處也說，台南古都國際馬拉松是台灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，更是全台文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道，過去2屆都吸引超過1萬6000名國內外跑友參與。全馬組賽道途經33處古蹟文化景點，從府城天險、鹿耳門溪舊道、荷鄭古戰場，重回北汕尾（今四草），到台灣第一條人工運河-竹筏港水道。

(中國時報)