新天堂樂園 台灣首演

2019年03月04日 04:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄春天藝術節草地音樂會受到親子觀眾青睞，今年陸續推出全版電影《E.T.外星人》與《新天堂樂園》2檔，其中台灣首演《新》片完整版，將由美籍指揮家迪亞戈提貝里歐領軍高雄市交響樂團，搭配巨型螢幕，帶觀眾走入劇中世界。

高市文化局2009年起舉辦第1場草地音樂會，10年來在高美館草坡上共進行24檔、43場次演出，累積超過24萬人次觀賞，其中有不少家長帶孩子，透過電影畫面、現場演奏配樂親近表演藝術。

今年草地音樂會除了《E.T.外星人》之外，也推出經典全新製作、台灣首演《新天堂樂園》電影完整版草地音樂會，由去年《愛是你愛我》指揮迪亞戈提貝里歐（Thiago Tiberio）再度領軍高市交演出，現場將搭配高畫質大螢幕與情境設計，完美重現西西里島陽光小鎮。

《新》片曾獲奧斯卡、金球獎最佳外語片、坎城影展評審團等大獎，由義大利國寶級導演朱賽貝托納多雷、曾獲奧斯卡終身成就獎的作曲家顏尼歐莫利克奈攜手合作，描述1個小男孩從小到老對電影的熱愛，更讚頌1段動人的忘年友誼。

3月16日周六、17日周日晚上7點，《新天堂樂園》將在高美館星空下登場，單場票價499元，同場次同時購買4張票可享9折優惠，詳情可上兩廳院售票系統查詢。

(中國時報)