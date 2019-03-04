《讀者》3月號：談故宮名畫 賞詩詞風采

2019年03月04日 04:12 中國時報 蔡偉祺

台北故宮博物院前副院長李霖燦，以故宮名畫談我國文化上的《忙迫與從容》，導讀了許多國畫和詩詞裡不疾不徐的閒適風采，值得詳讀3月號《讀者》該文，再往故宮遊賞。《讀者》本期精選文還有：席慕蓉寫《十字路口》、李舒寫張愛玲的《獨居指南》、卡生報導《選擇獨居的年輕人》。邏輯思維創始人羅振宇寫《體驗管理的作用》和《性格缺陷》，多篇美文。《讀者》在各大書店和網路書店販售。函附20元回郵，免費試閱精選期刊一本，電話：02-27028599。

(中國時報)