砍傷情敵簡訊恐嚇 判刑7月
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗市邱姓男子2015年替劉姓女友拿回放在賴姓前男友租屋處個人物品，遭賴持長刀刺傷當場肚破腸流，事後還被恐嚇「要你一隻手」。苗栗地院一審判決賴7月刑期，賴不服上訴，台中高等法院認所言不實維持原判定讞。
檢方偵查時，賴男供稱不知道邱姓男子的傷是怎麼造成的，否認動刀傷人，聲稱當時腳受傷，開門見是邱男就拄拐杖回房間，反遭邱持鐵棍追打。檢方比對雙方供詞及就醫記錄，認賴男所言不實起訴，苗栗地院一審認為賴先持刀砍人，犯後又以簡訊恐嚇邱姓男子，顯見情緒管理及自我控制能力不佳，依傷害罪、恐嚇危害安全罪判刑7月。
該案發生於2015年7月15日晚間7點多，邱姓男子受劉姓女友請託，至賴姓男子租屋處取回衣物、寵物，一到場就被賴持長刀刺中腹部，賴還大喊「她是我女朋友」，經緊急送醫救回性命。
兩天後賴陸續以手機簡訊傳送「你完了！這次要你一隻手」、「晚上我會找你的」、「要你一隻手」、「你不接沒關係我知道你在哪裡」等內容恐嚇邱男，讓邱身心俱疲，報警提告。
苗栗地院一審判決賴男7月刑期，賴不服上訴，反指邱曾揚言要給自己好看，事發當時腿又受傷拄拐杖，印象中邱男有跌倒。台中高院以賴犯罪事證明確，維持一審刑度，全案定讞。
(中國時報)
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