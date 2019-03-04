警方封鎖式路檢 掃蕩不法
台中市近來發生多起街頭鬥毆、夜店暴力滋事，囂張氣焰挑戰公權力，市警察局第六分局在228連假，動用200多名警方每日在西屯區執行高強度掃蕩臨檢，第一分局、烏日分局2日晚也加強擴大封閉式路檢，宣示打擊犯罪決心。
第六分局分局長陳武康表示，連續假日針對轄內夜店、酒店、電子遊藝場、KTV，及假借主題餐廳名義進行不法經營行業等10餘處治安顧慮場所，展開強力掃蕩臨檢勤務，以周邊道路封鎖式路檢，動用200餘名警力，在各臨檢場所展現警方執法力道與強度。
第六分局指出，2月28日凌晨，西屯區發生股東糾紛的突發毀損案件，警方立即啟動快打部隊到場，以優勢警力強勢執法，迅速將滋事者19人全數強制帶回派出所偵訊，並依社維法嚴辦。
烏日分局鎖定電子遊藝場、網咖等清查，並針對華南路、華山路等賞夜景景點進行封閉式路檢；第一分局則鎖定易發生暴力事件KTV等娛樂場所，進行「回馬槍」臨檢，落實可疑車輛盤查。
(中國時報)
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