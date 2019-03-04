口湖機槍碉堡 變身木造涼亭
雲林縣口湖鄉金湖村保有相當罕見的大型機槍碉堡，經漁業署輔導規畫，原本是海防據點的機槍碉堡搖身一變成為特色木造涼亭，登高眺望，可見海岸在時光流逝下的變遷，成為地方特色景點之一。
口湖鄉金湖村推廣全台最大蜆「台灣原生種馬蹄蛤」有成，由養殖業者曾界崇成立「馬蹄蛤主題館」，主題館前有一處廢棄的大型機槍堡，經漁業署輔導規畫，以機槍堡為主結構，建成一座圓型挑高涼亭。
曾界崇表示，此座機槍碉堡已有70餘年歷史，高約3點5公尺、直徑約3公尺，地面機槍碉堡負責攻擊防禦，地下則有深達3公尺的地下室，做為官兵的辦公室與寢室，估計當時約有1班官兵在此長期進駐看守海岸。
曾界崇指出，由機槍堡可看出，當時的海岸線約在機槍堡處，但隨著時代的變遷，海岸變成漁塭，機槍堡也失去軍事價值，孤單聳立多年，荒廢在漁塭中。
經漁業署勘查，認為這座全縣唯一的大型機槍堡極具特色，因此決定撥發經費加以整修，改建成為涼亭付予新生命，完工後古老的身影配上全新的結構，遊客眼睛為之一亮，爭相合影留念。
(中國時報)
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