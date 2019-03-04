菊島防衛 200戰士激戰
生存遊戲夯，國內外200多名玩家跨海澎湖廝殺挑戰，全副武裝衝鋒陷陣彷彿身歷其境槍林彈雨中，感官大震撼很逼真，大夥讚譽真是生存遊戲好天堂，打造澎湖另類觀光新商機。
澎湖地理位置險要，至今仍保留著珍貴戰爭軍事遺跡，尤其近年來國軍裁員撤離，澎湖更遺留下許多荒廢營區，如今這兒注入新活水，變成了生存遊戲的新天地。
生存遊戲資深玩家Ｗell連續舉辦多次生存遊戲，打響澎湖知名度，今年再度號召台灣、香港、日本、英國等各地玩家及槍友200多人跨海澎湖來挑戰，日本藝人瀨上剛也共襄盛舉。
遊戲主題「菊島防衛戰－白沙救援行動」，繼先前的營區古堡、搶灘登陸、陣地作戰等模擬戰略，這次特地移師興仁水土保持教室西側旁的國軍廢棄營區舉行，紅藍軍展開攻防對戰。
因應時代潮流，今年生存遊戲採用可自然分解的環保材質ＢＢ彈，玩樂同時兼顧環保生態；尤其活動更邀請參與製作電影露西、痞子英雄等特效團隊力挺，提供現場爆破實境特效，營造逼真的戰場氛圍。
玩家槍友們直呼過癮，揮汗淋漓一點也不喊累，大夥豎起大拇指稱讚澎湖廢棄營區真刺激，環境多元變化大，山丘、樹林、草叢、還有各種陷阱坑道等，最具臨場感與挑戰性。
(中國時報)
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