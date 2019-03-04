百搭柯文哲，請回答兩個問題

2019年03月04日 04:12 中國時報 主筆室

柯文哲市長南下高雄會見前總統陳水扁，引發外界對「柯扁結盟」的想像；幾乎同時，蔡英文總統前往台南探望扁媽，並由民進黨主席卓榮泰透過臉書發文公告，表示扁媽數度為蔡總統加油，隱然頗有與柯相互較勁的意味。蔡英文、柯文哲極可能成為2020總統大選的競爭對手，陳水扁又積極造勢為自己爭取特赦，柯、扁兩人未來是否會進一步合作或結盟，兩人關係又會對2020大選產生何種化學變化，引起各方熱議。

眾所周知，蔡英文正卯足全力爭取黨內提名競選連任，柯文哲的選票來源與民進黨的支持力量具有相當的重疊性，「蔡賴合」是蔡英文最佳選項，或者是柯不要出來競爭，但九合一選舉綠白殺紅了眼，蔡英文事與願違。選後柯文哲展現強烈的2020參選意願，近日動作頻頻，為挑戰大位進行鋪墊，尋求各種可能力量的合作。先前曾透過幕僚安排，希望二二八到高雄時，能與韓國瑜會面，安排未成，卻和陳水扁先見了面，足見柯文哲盟友極大化的「三角督」競選策略。

柯扁結盟絕對是民進黨的夢魘，獨派強烈不滿蔡英文，黨內不少人認為柯本已擁有網路空戰優勢，若在扁的導引下，加上扁系與獨派「陸軍組織」的奧援，將對民進黨造成致命殺傷力，2020「柯扁聯軍」獲勝的機會大增。

事實上，柯、扁兩人關係一直頗佳。陳水扁在2月底其臉書的「新勇哥物語」中即提到，此次他同意和柯見面，有不少朋友反對，但當年他被關時，許多醫界人士關心他，卻不敢站出來，柯不但到監獄看他，還當他民間醫療小組召集人，讓他點滴在心頭。這次柯扁會後，陳致中也代表陳水扁公開感謝柯文哲當年的相挺，可見儘管柯選上台北市長後，曾譏諷扁是在「裝病」，但扁、柯情誼不減，尤其如今柯已是不折不扣的政治人物，利害思考與影響力早已不可同日而語，扁更是此中高手中的高手，應否合作？如何結盟？彼此當然會有政治利益的盤算。

這幾年台灣政治變化非常快速，快得讓許多政客目不暇給，選民也難以適從，而柯文哲絕對是箇中翹楚與異數。從政治屬性來看，他原本是外科醫生，自稱深綠政治素人參選首都市長，因緣際會獲得民進黨禮讓，高票擊潰國民黨候選人順利當選，繼而改走中間路線，在兩岸主張上與民進黨漸行漸遠，如今更與民進黨當權派幾近翻臉。再從聲勢起伏看，他徹底改造了選戰的模式與節奏，以政治網紅之姿，橫跨藍綠中間選民，其間也曾幾度聲勢受挫，但很快又盤旋上揚，跌宕翻轉，充滿戲劇性與不可測性。

最微妙的是，他儼然已成當今政壇最「百搭」的政治人物，彷彿什麼樣原本不相容的主張或人物，都可以找他合作配對。除了他自己出來選，「蔡柯」、「韓柯」都有不少人認為可以配，現在連「柯扁」合作也成為可能，這究竟是柯文哲的優點或缺點，甚至根本就是他的盲點，恐怕柯自己都說不清楚、想不明白。

根本的關鍵就在於，柯的從政理念到底是什麼？他既是不藍不綠、超藍超綠，也是可藍可綠、忽藍忽綠。從正面看，柯非常務實理性、不走極端、沒有意識形態的堅持，通權達變的可塑性很強；但如果沒有明確的目標與主張，就會成為沒有原則、缺乏中心思想、隨勢而動、隨機而變、難以信賴的人。柯從政時間並不長，他時而挑戰藍營論述，時而針砭綠營施政，因而能爭取到藍綠中間選民的好感。不過，角逐總統大位，畢竟不同於首都市長，在國家方向的問題上必須有清晰的理念與主張，不容模糊。

如果柯扁結盟，首先面臨的問題就是，柯文哲主張的「兩岸一家親」論述是否仍然存在？他會不會為了爭取陳水扁及其支持者的認同而再次「道歉」？如果他繼續主張「兩岸一家親」，又如何應對陳水扁與獨派的施壓？其次，面對扁與獨派所積極推動的公投制憲，乃至於台獨行動，柯是認同或反對？他的主張與回應又是什麼？這兩大關鍵問題不容柯用網路式語言法閃躲迴避，因為這不僅牽涉到柯扁結盟的成敗虛實，更攸關台灣的存亡發展。

(中國時報)