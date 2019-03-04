2019年03月04日 04:12 中國時報 主筆室

3月下旬，電價審議會又要開會，外界才在討論會漲多少時，經濟部馬上發出新聞稿，堅定地說：電價不漲。顯然這又是拚選舉的動作，蔡政府繼續把虧損隱藏或要台電吞下，但最後遲早還是要見真章。

依照台電的估算，由於燃料成本上漲、電價凍漲，現在已經虧損，如果要反映成本，根據電價公式，應該4月與10月各漲3%。但經濟部馬上發文澄清，強調燃料成本較去年9月低，去年9月都未調漲，這次更無必要。明確地說，經濟部主張不調漲。

這番直白的說法顯示經濟部為明年總統大選護盤的決心非常足夠，同時也意外透露電價審議會的「橡皮圖章」角色。

去年9月時，經濟部以「照顧民生、穩定物價」為由凍漲電價，其實真正的原因當然是為去年11月的九合一選舉護盤。但從選舉結果來看，失敗的施政顯然不是凍漲電價1項小惠就買得回來。不過，經濟部還是「不改其志」，決定繼續凍漲。如果4月都凍漲，更接近大選的10月審議會，當然更不可能調漲。

但以政治考量壓制電價，已經讓台電苦吞虧損，扁政府末期的油電凍漲，曾讓台電的累計虧損擴大到近2000億元，之後才透過每年盈餘逐步降低。現在蔡政府為明年大選護航，未來電價凍漲已難改變，除非燃料成本有意外的下降，否則1年就要增加數百億虧損，累計虧損再擴大已難避免。

更荒謬的是：蔡政府為了「照顧民生」不願讓電價上漲3%，但卻為了遂其「反核神主牌」，要讓未來電價上漲3成，顯然民生不如神主牌！

(中國時報)