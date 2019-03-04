川普談判學 金正恩傻眼

2019年03月04日 04:12 中國時報 劉必榮

眾所矚目的「川金二會」在河內破局了。有人感到遺憾，也有人（至少美國和日本都有不少人）鬆了一口氣，慶幸川普沒有陷入「為協議而協議」的陷阱，做出過多的讓步。關於川金會破局的後續影響，連日來已有許多分析，但若撇開國際政治，專從談判角度來看美朝峰會的破局，我們又可以從中得到什麼啟示？

首先，要評論一個談判的成敗，必須先看雙方想從這次談判得到什麼。朝核問題談不攏，原先卡在議題結構的差異：美國認為解除對朝制裁的先決條件，是北韓必須做到全面、可查證、不可逆的棄核，北韓必須先棄核，然後美國才可能解除制裁；北韓則認為棄核和解除制裁應是平行線，北韓做一步，美國解除一步，如此方能累積互信與善意，北韓也才有繼續往下棄核的動力。

在川金二會前夕，美國立場開始鬆動，放棄了不切實際的棄核先決條件，改提3個優先要求：北韓必須凍結大型毀滅性武器（不製造、不擴散）、必須和美國就「棄核」的定義達成一致、必須在棄核細節方面談成一個繼續往下走的路線圖。美國的「棄核」要求，在這裡下降為「凍核」，要求下降了，達成協議的機會也就增加了。這是為什麼我們對川金二會原來抱持審慎樂觀態度的原因。

結果，談判破局了。這證明談判的過程充滿不可確定性，不管對方講了多少好聽的場面話，不到最後一刻都不能當真，尤其對手是川普的時候。川普典型的談判風格就是一開始開高，然後變得非常不理性，讓對手很難猜出他下一步會怎麼做，然後突然變得理性，降低一點要求。這時談判對手會趕緊搶在他變得理性的時刻跟他達成協議，深怕待會兒又不理性、又開始升高要求了。在貿易談判時是如此，在美朝峰會也是如此。

2月28日川金談判的時候，川普突然提出除寧邊之外，其他美國情報上顯示的核設施，要求北韓一併關閉。這是美國突然提出的額外要求，北韓一下子反應不過來。根據媒體報導，川普看到北韓這種錯愕，似乎很得意。很明顯，峰會之前美朝雙方幕僚的作業完全沒準備到這個議題。

這也讓我們學到一課：不管會前有多少前置作業，永遠要提防對方出其不意，在談判眼看要奔回本壘的時候，提出原先所沒有討論到的議題。這招怎麼破？萬一真碰到了，一定要定下神，決定跟還是不跟。不跟，就破局下桌，下次再談。

美國破局時給的理由是，北韓不能光拿一個寧邊就想換美國解除全部的制裁，何況能否落實還須查證。北韓則駁稱自己只要求美國解除部分制裁，從來沒說全部。儘管雙方後來還在這個問題上打口水仗，但一件事已非常清楚，那就是美朝峰會成不成的主動權在美國。去年北韓發起和平攻勢，朝核大局似由北韓主動，如今看來美國才是真正的棋手。

好在破局之於談判，經常只是過程，關門之後還可以再開門，破局和達成協議並不矛盾，不能為了要達成協議而在前面不敢破局。這是我們必須牢記在心的。所以美朝談判還會有後續發展，但會不會有川金三會，就要看美國國內政治會不會轉移了川普的注意力，以及中國大陸能否發揮影響力而定了。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)